Scènes de Ménages : Emma et Fabien prêts à quitter la série ? Les acteurs s'expliquent

Le départ d'Audrey Lamy (Marion) et Loup-Denis Elion (Cédric) en 2017 a-t-il donné quelques idées à d'autres acteurs de Scènes de Ménages (M6) ? A priori, la réponse est non. Alors que deux nouveaux couples ont rejoint la série ces dernières années, Leslie (Claire Chust) et Léo (Vinnie Dargaud) & Jalil (Ryad Baxx) et Louise (Claudia Mongumu), Anne-Elisabeth Blateau et David Mora ont de leur côté assuré qu'ils n'avaient aucunement l'intention d'aller voir ailleurs.

Bientôt la fin pour Emma et Fabien ? Non

Interrogée par Femme Actuelle sur une possible lassitude de sa part concernant son personnage d'Emma, la comédienne a tout simplement confessé, "J'espère que ça n'arrivera pas !" Mieux, selon elle, il n'y a même aucune raison pour que cela arrive. Malgré déjà dix années passées sur ces plateaux, elle estime que ce couple fictif reste toujours aussi pertinent, "Je pense qu'on est toujours les parents qui ont quitté la ville, avec un enfant en bas âge. Donc je trouve qu'on s'inscrit dans la continuité de ce qui fait notre couple."

Des propos qui devraient soulager les téléspectateurs, très peu fans de changements dans la série, en attestent les violentes critiques récurrentes lancées à l'encontre des nouveaux, d'autant plus que David Mora est sur la même longueur d'ondes. Face au sujet de la possible lassitude, l'interprète de Fabien a lui-même révélé, "On n'a pas du tout ce problème. On continue à s'amuser." Et s'il n'a pas caché, "Si un jour, il n'y avait plus de plaisir, il faudrait arrêter, bien sûr", on vous rassure, il ne se pose même pas la question aujourd'hui.

Au contraire, l'acteur l'a rappelé, grâce à des conditions de travail particulièrement flexibles, ils sont plutôt chanceux avec Scènes de Ménages qui leur permet de s'aérer l'esprit quand ils le souhaitent, "La série ne nous empêche pas de réaliser d'autres projets à l'extérieur". Autrement dit : plaisir toujours présent + projets multiples possibles = aucune raison de partir. Soulagés ?