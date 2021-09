Scènes de ménages : "nul", "pas drôle", "bidon"... le nouveau couple au centre des critiques

Pour fêter la nouvelle saison de Scènes de Ménages (M6), les créateurs ont décidé d'introduire un nouveau couple : Jalil et Louise. Incarné par Ryad Baxx et Claudia Mongumu, celui-ci a la particularité d'apporter un peu de diversité à l'écran, puisque Louise - qui souhaite ouvrir un restaurant, est d'origine congolaise, tandis que Jalil - un sapeur-pompier, est d'origine algérienne.

Un nouveau couple important pour la série...

Un simple détail ? Pas tellement. Comme l'a révélé Claudia Mongumu à Allociné, ce couple mixte permettra l'introduction de quelques situations mémorables à travers le temps, "Ce qui est plus drôle c'est pour les parents, car la famille de Jalil aurait préféré que Louise soit de la même origine. Ça crée beaucoup de situations cocasses et drôles".

Des propos confirmés par Ryad Baxx, qui a de son côté précisé que leurs personnages permettront à la série de s'ouvrir et d'aborder de nouveaux thèmes, "Ils apportent aussi cette idée de famille omniprésente. Et ça on ne l'avait pas forcément dans les autres familles. Le rapport à la tradition aussi, que ce soit dans la famille de Louise ou celle de Jalil. Ça aussi on l'a rarement vu".

... mais pas encore adopté des fans de Scènes de Ménages

De la mixité + des idées nouvelles + des blagues originales = le combo parfait pour satisfaire le public ? Malheureusement, la réponse est "non" (pour le moment). On le sait, l'arrivée d'un nouveau couple dans Scènes de Ménages n'est jamais facile et les personnages / acteurs se retrouvent rapidement sous le feu des critiques le temps que les fans s'habituent. Et forcément, Jalil et Louise ne font pas exception.

Comme on peut actuellement le découvrir sur les réseaux sociaux, les remarques désobligeantes à leur encontre sont actuellement légions. En cause ? Certains reprochent une faiblesse dans les blagues, "Le nouveau couple n'est pas drôle du tout. Pourquoi baisser le niveau ?", "Plus les nouveaux couples arrivent, moins c'est drôle .. peut-être un moment donné va falloir arrêter", là où d'autres ne semblent pas convaincus par le jeu des acteurs. Une déception, quand on sait que Ryad Baxx et Claudia Mongumu ont pourtant longuement travaillé leur complicité, "Le nouveau couple est tellement bidon.. les acteurs jouent mal, ils essaient d'être drôles mais c'est le bide total", "Suis je le seul a trouver les acteurs du nouveau couple , vraiment mauvais ?".

Jalil et Louise victimes d'insultes racistes

Enfin, en plus de quelques petits tacles sur le manque de courage des créateurs qui n'ont toujours pas introduit de couple issu de la communauté LGBTQIA+, "Pourquoi après tant d'années y a toujours pas de couples homo dans scènes de ménages ?", Jalil et Louise n'ont malheureusement pas échappé aux insultes racistes (que nous ne relaierons pas ici) avec même... des tentatives de boycott.

Un dernier point désespérant, mais qui prouve que la série est allée dans le bon sens avec l'envie de normaliser la diversité sur nos écrans. A ce sujet, Claudia Mongumu s'est avouée heureuse de pouvoir participer à cette mise en avant, "Je me mets à la place des téléspectateurs. Moi, enfant, en grandissant, il n'y avait pas forcément de représentation d'une certaine France, d'une certaine forme de la diversité. Donc c'est super de pouvoir participer à ça."

Autant dire que ces remarques honteuses ne devraient donc pas toucher les deux nouveaux comédiens.