Scènes de ménages : un nouveau couple convaincant ? Premières infos de Ryad Baxx et Claudia Mongumu

Le lundi 23 août 2021, Scènes de Ménages fera sa rentrée sur M6. Et tandis que les nouveaux épisodes promettent d'être une nouvelle fois mouvementés pour nos personnages préférés (le retour d'une ex, l'arrivée d'un enfant...), cette saison inédite sera surtout l'occasion pour les créateurs de mettre en scène un nouveau couple.

On l'a récemment appris, Ryad Baxx et Claudia Mongumu ont en effet été recrutés afin d'incarner Jalil et Louise, un duo de trentenaires - qui rappellera les débuts de Cédric et Marion, où le premier est présenté comme un sapeur-pompier et la seconde décrite comme une passionnée de cuisine.

Une vraie complicité trouvée entre les acteurs

Un nouveau couple qui sera fortement scruté et analysé par les fans (on le sait, les nouveaux personnages sont rarement accueillis positivement), mais ce défi ne fait pas peur aux acteurs. Ryad Baxx l'a au contraire dévoilé à Télé-Star, lui et sa partenaire ont longuement préparé leur arrivée afin d'être les plus crédibles et drôles possible à l'écran, "Ça passe par une complicité qu'on ne peut pas créer en un seul claquement de doigts. C'est un travail qu'on a fait de fond tous les deux."

Et visiblement, ce travail réalisé en amont du tournage s'est rapidement ressenti devant les caméras. "Quand on tourne des scènes dans le lit ou qu'on doit s'embrasser, maintenant on a un lâcher prise, a dévoilé le comédien. On arrive à aller au-delà de nos propres limites, donc jouer est naturel. En plus on se côtoie régulièrement." Autrement dit, il sera difficile de ne pas croire en ce couple.

Ryad Baxx et Claudia Mongumu, un destin croisé

Même son de cloche du côté de Claudia Mongumu. L'interprète de Louise l'a assuré, ils ne sont pas arrivés les mains dans les poches et leur travail a finalement donné naissance à une belle relation entre eux, "La complicité dont parle Ryad est nourrie. On se parle beaucoup en dehors de Scènes de ménages. On débrief au-delà de nos personnages."

Et pour la petite anecdote, les deux comédiens semblaient réellement destinés à se rencontrer et jouer ensemble. L'actrice l'a révélé avec humour, ils n'ont pas cessé de se croiser sans le savoir, "Ryad vient de Marseille et il vit à Paris maintenant depuis deux ans et demi et moi je viens de Paris et je vis à Marseille depuis deux ans et demi. C'est assez drôle, on ne se connaissait pas".