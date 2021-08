Scènes de Ménages : ex de Fabien, enfant chez Camille & Philippe.. nouveaux épisodes totalement fous

Scènes de Ménages : ex de Fabien, enfant chez Camille et Philippe... de nouveaux épisodes totalement fous

La date de sortie est connue : c'est le 23 août 2021 que les nouveaux épisodes de Scènes de Ménages seront diffusés sur M6. Et d'après les premières informations, cette saison inédite sera portée par des histoires totalement folles avec le retour d'une ex dans la vie de Fabien, un enfant chez Camille et Philippe ou encore l'arrivée d'un nouveau couple !