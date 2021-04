Scènes de Ménages : "une star d'Internet" va incarner la nouvelle colocataire de Raymond et Huguette

Scènes de Ménages : Laura Calu va incarner Maeva, la nouvelle colocataire de Raymond et Huguette

C'est officiel, on connait l'identité de la remplaçante de Laura, la colocataire de Raymond et Huguette dans Scènes de Ménages. Il s'agira de Maeva, sa cousine. Et pour l'occasion, c'est une star d'Internet qui a été choisie pour l'incarner sur M6 : Laura Calu !

Raymond et Huguette ne seront pas restés seuls bien longtemps. Suite au départ de Laura, incarnée par Justine Lepottier, le couple mythique de Scènes de Ménages va prochainement accueillir une nouvelle colocataire. Son nom ? Maeva. Sa particularité ? Il s'agira de la cousine de Laura. ça va te plaire Scènes de Ménages : Marion Game (Huguette) prête à quitter la série ? Scènes de Ménages : Stéphane Plaza prépare une nouvelle série "courte" pour M6 Scènes de Ménages : Marion Game et Gérard Hernandez n'aiment pas... Raymond et Huguette Une colocataire qui va tout chambouler Cependant, les deux femmes font peut-être partie de la même famille, mais Gérard Hernandez l'a confié à Télé Poche, leurs personnalités sont totalement opposées. Interrogé sur Maeva, le comédien a tout simplement confié, "C'est une tornade qui arrive dans la maison. Elle est un personnage hors du commun, une cagole qui vient d'une autre planète". Puis, l'acteur l'a sous-entendu, cela devrait apporter un peu de dynamisme au duo et nous offrir des situations improbables déjantées, "Le pauvre Raymond est un peu effrayé. D'autant que cette fille a des idées incroyables auxquelles il ne comprend rien du tout. Il ne tient plus le volant, il est totalement dépassé". De quoi secouer Raymond, mais exciter Huguette. Marion Game l'a de son côté assuré, la présence de Maeva dans l'appartement "va permettre de redistribuer les cartes de temps en temps". Autrement dit ? "Elle va emballer Huguette pour la faire sortir de son ronron quotidien. J'ai un peu peur que l'alliance Maeva-Huguette soit fatale au pauvre Raymond". Oui, difficile de ne pas être intrigué ! Une actrice validée par le duo Mais au fait, qui va incarner cette fameuse Maeva ? C'est Laura Calu qui a été choisie pour le rôle. A l'instar de Justine Lepottier, c'est sur scène et sur Internet que l'on a principalement pu la découvrir auparavant. Et visiblement, le duo d'acteurs est déjà fan de cette petite nouvelle. "Je ne suis pas très connectée, donc je ne connaissais pas Laura avant son arrivée sur Scènes de Ménages. Mais depuis, je suis allée voir et je trouve que cette fille a vraiment beaucoup de talent" a confié Marion Game, avant de préciser, "Ca fait du bien de jouer avec du sang neuf, c'est rafraîchissant". Des propos approuvés par son partenaire de longue date, qui a notamment ajouté, "C'est une star d'Internet. J'aime beaucoup l'énergie qu'elle apporte. Nous n'avions jamais connu cela. C'est très bon pour les petits vieux comme nous. Ca nous donne un coup de jeune et celui-ci est frontal". Qui a dit que Scènes de Ménages commençait à tourner en rond ?