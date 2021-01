Scènes de Ménages : un nouveau personnage très spécial va débarquer dans la série

Il va y avoir du changement dans Scènes de Ménages. Alors que le duo Raymond et Huguette partageait depuis plusieurs années son quotidien avec Laura, celle-ci a pris la décision de déménager. Comme l'a rappelé Gérard Hernandez au micro de Télé-Poche, "Nous pleurons le départ de Laura qui est partie rejoindre son Jules au lieu de rester avec deux encombrants comme nous".

Une "tornade méditerranéenne" va débarque

Toutefois, cela ne signifie pas pour autant que le couple va rester seul bien longtemps. Le comédien l'a immédiatement précisé, Raymond et Huguette vont rapidement combler ce vide en accueillant une nouvelle jeune femme prénommée Maeva. Et d'après lui, on peut déjà espérer de jolies choses à l'écran grâce à elle, "Il va effectivement arriver ensuite une tornade méditerranéenne prénommée Maeva. Elle va donner une autre couleur à notre couple. Avec son accent et ses dons, elle va nous bousculer un peu".

Oui, là où l'on pouvait trouver que Raymond et Huguette commençaient à s'encroûter, cette nouvelle héroïne devrait apporter un peu de nouveauté et de fraîcheur dans leur vie. A ce sujet, Marion Game a d'ailleurs révélé, "Elle va également m'ouvrir un nouveau chemin et de toutes nouvelles perspectives".

On ne sait pas encore ce qu'elle entend par là, mais ça ne peut être que positif. Il était temps que l'univers du couple évolue un peu et connaisse de nouveaux rebondissements, à l'image de ce que peuvent vivre les autres personnages.