Scènes de Ménages de retour : bébé, livres érotiques, nouveaux personnages... ce qui vous attend

Raymond et Huguette

Qui a dit que les vieux n'aimaient pas le changement ? Certainement pas Raymond et Huguette qui vont revivre dans cette saison 12 de Scènes de Ménages. A la suite du départ de Laura, l'étudiante qu'ils hébergeaient, c'est un nouveau personnage qui va débarquer à l'appart : Mike Brant. Qui ça ? Il s'agira tout simplement du chien de Michaël François, une idole de Huguette. De son côté, Raymond va replonger dans son passé de gendarme. Suite à ses retrouvailles avec Emile, son ancien partenaire, les deux amis vont en effet décider de rouvrir certaines enquêtes qu'ils n'avaient jamais réussi à résoudre à l'époque.

Liliane et José

Ça va bouger chez Liliane et José. Au programme ? Trois nouveaux voisins vont emménager en face de chez eux, ce qui apportera évidemment de nouvelles situations très spéciales dans le quartier, tandis que leur fils Manu va prendre une décision inattendue : il va rentrer en France. Un choix qui ne laissera pas Liliane indifférente. Mais ce n'est pas tout, Liliane qui est très attachée à sa mission culturelle, va également prendre la décision de transformer sa maison en résidence d'artistes. Et forcément, cela va permettre l'intégration de nouveaux personnages à l'écran et bouleverser la petite vie tranquille de José.

Camille et Philippe

Bientôt un bébé pour Camille et Philippe ? C'est en tout cas l'objectif qu'ils vont tenter d'atteindre cette année. Cependant, ne comptez pas sur le couple pour utiliser la méthode traditionnelle. Consciente de l'impact écologique d'un nouveau-né sur le monde, Camille - qui veut néanmoins être maman, va ainsi convaincre Philippe de passer par la case adoption malgré toutes les difficultés qui les attendent. Du côté de Philippe, il va également se laisser convaincre pour l'intérêt du militantisme écolo. Comment ? En prenant la défense des petits commerçants du centre-ville. Attention, vous ne verrez plus le pharmacien de la même façon après cette intrigue.

Emma et Fabien

Nouvelles vies délirantes à venir pour Emma et Fabien. Tandis qu'Emma se plongera dans une carrière plus sérieuse avec un poste de directrice chez Bricoflex, Fabien va prendre l'étonnante décision de devenir auteur. Mais attention, pas de n'importe quel genre : il va se lancer dans l'écriture de nouvelles érotico-historiques. Un loisir improbable difficilement compatible avec sa vie de professeur, qui va donc l'obliger à prendre un pseudonyme et utiliser sa femme pour signer les dédicaces en public. Malheureusement, ce succès pourrait bien amener de nouveaux soucis avec l'arrivée d'un étrange espion / stalker...

Leslie et Léo

Enfin, du côté de Leslie et Léo, le retour à la réalité sera difficile à vivre. Suite à l'échec de leur entreprise, les deux amoureux vont se lancer dans des petits boulots. Léo va ainsi rejoindre une entreprise de pompes funèbres, là où Leslie s'essaiera dans les métiers de services et d'accueil. De nouvelles situations qui amèneront quelques tensions au sein du couple, d'autant plus que Leslie va se trouver une nouvelle passion pour la psychologie qui va rapidement lasser son compagnon.