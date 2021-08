Scènes de ménages : voici Jalil et Louise, le nouveau couple de la série

L'interview Off Screen de Scènes de ménages

C'est bientôt le retour de Scènes de ménages sur M6 et à cette occasion, la distribution s'agrandit. Eh oui, pour cette rentrée 2021, un nouveau couple rejoint la série. Après Léo et Leslie, Philippe et Camille, Fabien et Emma et les couples "historiques" José et Liliane et Raymond et Huguette, deux nouveaux acteurs débarquent : Jalil et Louise. On vous le présente.

Scènes de ménages : Jalil et Louise, le nouveau couple

Scènes de ménages : Claudia Mongumu joue Louise

Scènes de ménages : Ryad Baxx joue Jalil

Scènes de ménages : Jalil et Louise, nouveau couple de la série

Comme le précise le communiqué de presse, Louise et Jalil sont trentenaires et en couple depuis 5 ans mais se connaissent depuis le collège. Le couple était auparavant installé à Paris, loin de leurs familles, où Jalil était sapeur-pompier et Louise employée de banque. Mais les deux amoureux ont décidé de changer de vie pour permettre à Louise d'ouvrir son restaurant dans leur ville natale. "Louise et Jalil retrouvent ainsi leurs familles, leurs amis, les emmerdes et les scènes de ménage qui vont avec... Pour notre plus grand plaisir !" précise la description des personnages. Découvrez un premier sketch mettant en scène les deux nouveaux :

Scènes de ménages : Jalil et Louise dans un sketch