Scènes de Ménages : un 6ème couple va bientôt débarquer dans la série

Toujours aussi populaire sur M6, Scènes de Ménages n'est clairement pas près de prendre fin. Alain Kappauf - le producteur de la série, a en effet profité de sa présence dans le podcast SerieLand (Europe 1) pour annoncer que les auteurs avaient encore plein de nouvelles idées pour le futur. Au programme ? L'arrivée prochaine d'un tout nouveau couple.

Un 6ème couple en approche

Et rassurez-vous, si le duo Léo (Vinnie Dargaud) et Leslie (Claire Chust) avait été imaginé afin de succéder au binôme Marion (Audrey Lamy) et Cédric (Loup-Denis Elio), il ne sera pas question ici de remplacer qui que ce soit. Alain Kappauf l'a rappelé, si au départ "Scènes de ménages avait un ADN assez restreint, sur trois générations", il est désormais plus intéressant et amusant d'étendre le concept avec des couples toujours plus divers, "Aujourd'hui, les générations se sont un peu étendues, et avec elles la photographie de la société française. On veut compléter cette représentation des socio-types." Bref, il y a de la place pour tout le monde dans la série, ce qui n'est pas pour nous déplaire.

De quoi ainsi s'attendre à la mise en place d'un couple homosexuel ? A un duo qui pourrait mettre en avant les thèmes du handicap ? A deux amoureux immigrés ? A priori, la réponse est non. Le producteur l'a ensuite révélé, ils ne veulent "pas être prisonniers de cela". Autrement dit, le concept de représentativité importe peu aux créateurs, ils veulent juste écrire des blagues, "Pour nous, le propos de départ, c'est le conflit dans le couple. C'est vraiment le ressort de la série."

12 ans et 7 couples plus tard, ça serait pourtant intéressant d'avoir enfin des points de vue différents...