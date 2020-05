Scènes de Ménages : Marion Game (Huguette) dévoile son très joli salaire dans la série

Huguette ? Un rôle en or

Jouer dans Scènes de Ménages est probablement le meilleur métier du monde. Marion Game l'a confié à Non Stop People, afin de mettre en boîte les nouvelles aventures de Raymond et Huguette, elle ne tourne que 2 jours par mois, avant de tout de même préciser, "On en fait trois parfois". Surtout, ces journées de tournage sont particulièrement rentables.

Invitée ensuite à réagir sur son salaire, la comédienne a en effet confirmé la rumeur qui l'estimait à près de 8 000€ par mois, "On a toujours eu le même salaire journalier chacun [avec Gérard Hernandez, l'interprète de Raymond]". Voilà qui devrait en faire rêver plus d'un, même si Marion Game l'a assuré, l'argent n'est pas son moteur "Je ne dépense pas. Je ne suis pas préoccupée par l'argent".

Marion Game première fan de Gérard Hernandez

Au contraire, ce qui l'importe aujourd'hui, c'est le "bonheur" de retrouver les plateaux. A 81 ans, "[l'argent] on s'en fout, l'important, c'est de ne pas être dans un lit avec un thermomètre et une tisane. L'important, c'est d'exulter, c'est d'y aller". Et visiblement, Marion Game se considère comme chanceuse d'avoir Gérard Hernandez comme partenaire de jeu.

Après avoir confié être "admirative de cet homme", l'interprète de Huguette a révélé apprécier de le voir à l'oeuvre devant la caméra, "j'ai toujours eu la discrétion d'être à ma place et quand je pouvais applaudir ce qu'il était ou ce qu'il faisait, je m'en donnais à coeur joie".

Une complicité aussi belle dans la vraie vie qu'à l'écran, pas étonnant que ce binôme soit l'un des préférés du public.