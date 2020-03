Gérard Hernandez (Scènes de Ménages) remercie "tous les agents qui travaillent pour nous sauver"

Il y a quelques jours, Frédéric Bouraly - l'interprète de José dans Scènes de Ménages, débarquait sur Twitter avec sa guitare afin de rendre hommage en chanson à tout le personnel hospitalier dans cette période compliquée. Cette semaine, c'est Gérard Hernandez - le génial Raymond dans la comédie d'M6, qui a tenu à son tour à remercier "tous les petits soldats qui se bagarrent pour nous".

Gérard Hernandez remercie les petits soldats

Pas de musique pour le comédien, mais il s'est invité dans le journal du 19:45 de sa chaîne. Et pour une fois, il n'a pas fait de blague mais s'est montré extrêmement sérieux et reconnaissant envers tous les héros du quotidien : "Je voudrais remercier tous ces gens qui se bagarrent pour nous et qu'on oublie quand tout va bien. Là on s'aperçoit qu'il y a des agents qui travaillent pour nous sauver, pour nous guérir. Moi je voudrais dire merci à tous : les éboueurs, les caissières des grandes surfaces, les toubibs..."

Il l'a rappelé, c'est grâce à eux que l'on peut espérer un avenir meilleur dans quelques semaines, à la fin de l'épidémie. Aussi, il est idiot de passer son temps à se plaindre dans une telle situation, "Tous ces petits soldats qui se bagarrent pour nous alors que nous on se plaint parce qu'on est chez nous, alors que ça va." Des encouragements qui devraient faire plaisir aux concernés.

Pas d'inquiétude pour l'acteur

Par ailleurs, Gérard Hernandez, 87 ans, se sait dans la cible critique face au coronavirus. Toutefois, ne comptez pas sur lui pour s'inquiéter. Au contraire, il a tenu à rassurer les fans sur sa santé. Après avoir blagué sur sa collocation avec sa compagne, l'acteur s'est montré optimiste, "Moi je me sens très en forme ! Et je voudrais dire à tous ceux qui ont mon âge que c'est pas une question d'âge, c'est une question de volonté, ils nous auront pas !"

Surtout, même en temps de crise, il n'a pas oublié sa collègue préférée, Marion Game. Privé de tournage avec l'interprète de Huguette, il lui a ainsi adressé quelques mots très amusants : "Ma petite copine de Scènes de ménages, j'espère qu'elle fait pas d'imprudences parce qu'elle aussi [est concernée] !"