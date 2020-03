Scènes de Ménages : Marion Game et Gérard Hernandez amis ? "On ne passe pas de vacances ensemble"

Des amis de tournage

Depuis 2009, Gérard Hernandez forme un duo incroyable avec Marion Game dans la série Scènes de Ménages. Pourtant, si les deux comédiens s'apprécient énormément depuis des années et s'amusent comme jamais à incarner le couple Raymond et Huguette sur M6, ils sont loin d'être inséparables.

A l'inverse de Anne-Elisabeth Blateau (Emma) et David Mora (Fabien) qui partent parfois en vacances ensemble, Gérard Hernandez ne voit pas Marion Game en dehors des plateaux de tournage. Auprès de Non Stop People, le comédien a révélé : "On est amis, on est copains. (...) J'aime bien la retrouver et ça me fait plaisir, mais on ne passe pas de vacances ni de week-ends ensemble."

Un couple impossible dans la vie

Une confession qui pourrait en surprendre plus d'un, même si l'acteur l'assure, "c'est rare dans ce métier d'avoir des amis". Par ailleurs, Gérard Hernandez en a également profité pour rappeler que, contrairement à son personnage, il ne pourrait "jamais" succomber aux charmes de Marion Game. La raison ? "C'est tout le contraire dans la vie de ce que j'aurais pu supporter. Elle est peut-être un peu comme moi, elle est indépendante... Ce n'est pas une femme à être accompagnée, elle est très libre... C'est un petit bonhomme !"

Si vous ne regardez plus Scènes de Ménages de la même façon après ça, on est désolés...