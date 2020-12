Scènes de Ménages, Balthazar, Clem... Le classement des séries françaises préférées des Français

Les USA n'ont pas le monopole de la création de séries. En France aussi, que ce soit sur TF1, France Télévisions, Canal+ ou encore M6 et Arte, on est capable de donner vie à d'excellentes fictions. Et on a encore pu le découvrir en 2020, aucun genre ne nous résiste, que ce soit avec le policier (Les Petits Meurtres d'Agatha Christie), la comédie (Scènes de Ménages), le soap (Plus belle la vie) ou encore le dramatique (Le bureau des Légendes).

Les téléspectateurs aiment le made in France

Aussi, alors que les chaînes ne cessent de se démener pour nous offrir de nouveaux contenus afin de ne pas se laisser distancer par la puissance des plateformes de streaming, TV Magazine a souhaité connaître les goûts des téléspectateurs.

A travers un sondage réalisé en partenariat avec l'institut OpinionWay, le magazine a interrogé 1019 personnes - censées former un "échantillon représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, se la méthode des quotas au regard des critères de sexe, d'âge, de catégorie socioprofessionnelle, d'agglomération et de région de résidence", et leur a posé la question suivante : "Quelle est votre série française préférée ?" parmi 30 fictions proposées.

Une classement sans grande surprise

Résultat ? Comme c'était déjà le cas en 2018 et 2019, c'est Scènes de Ménages qui a remporté ce prestigieux titre, explosant la concurrence avec 10 points de plus que Capitaine Marleau, classée 2ème et Les Petits Meurtres d'Agatha Christie, classée 3ème.

Que peut-on retenir de ce classement ? Comme le souligne Sophie Révil (créatrices des Petits Meurtres), les Français aiment rire, notamment en cette période, "Je vois néanmoins un lien fort entre les trois programmes, qui est celui de la tendresse et de l'humour". Mais ce n'est pas tout, les Français semblent nettement plus ouverts à la fidélité qu'à la nouveauté.

Parmi les séries présentes dans le top 10, seule Balthazar - dont la saison 3 est actuellement diffusée, représente la jeunesse, elle qui a été lancée en 2018. A côté, on y retrouve Alice Nevers (diffusée depuis 2002), Joséphine, ange gardien (diffusée depuis 1997) ou encore Candice Renoir (diffusée depuis 2013) et Alex Hugo (diffusée depuis 2014), qui ont autant d'épisodes au compteur que de poussière sur les épaules.

Top 20 des séries françaises préférées des Français en 2020

1) Scènes de ménages : 26,3% (M6)

2) Capitaine Marleau : 16,8% (France 3)

3) Les Petits Meurtres... : 16,7% (France 2)

4) Balthazar : 15,9% (TF1)

5) Alex Hugo : 13,8% (France 2)

6) Dix pour cent : 13,3% (France 2)

7) Candice Renoir : 12,4% (France 2)

8) Les bracelets rouges : 12% (TF1)

9) Joséphine, ange gardien : 10,2% (TF1)

10) Alice Nevers : 9,9% (TF1)

11) Mongeville : 9,6% (France 3)

12) Camping Paradis : 9,6% (TF1)

13) Le Bureau des Légendes : 9,2% (Canal+)

14) La stagiaire : 9,1% (France 2)

15) Profilage : 9% (TF1)

16) Demain nous appartient : 8,8% (TF1)

17) Plus belle la vie : 8,8% (France 3)

18) Munch : 8,3% (TF1)

19) Clem : 8,1% (TF1)

20) Magellan : 7,9% (France 3)

A voir également : le classement des séries les plus regardées aux USA en 2020.