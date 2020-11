Balthazar saison 3 : Balthazar et Hélène Bach, un couple impossible avant la fin de la série ?

La saison 3 de Balthazar, la série policière de TF1, ne va pas simplement répondre aux questions entourant la mort de Lise. Les scénaristes vont également profiter des nouveaux épisodes pour (enfin) faire avancer l'intrigue amoureuse entre le médecin légiste et la capitaine Bach. Tomer Sisley l'a récemment confié à Télé-Loisirs, "Dès qu'il s'agit de parler de leurs vrais sentiments, cela devient compliqué. Mais ils vont enfin s'avouer ce qu'ils ressentent dans une très jolie scène, dans laquelle on sent toute leur fragilité."

Un couple... à retardement ?

De quoi ainsi s'attendre à voir les deux héros de la fiction oser franchir le cap et se mettre en couple dans un futur proche ? Ne nous emballons pas. Si le comédien a confié en rêver, "Je pense qu'on a tous envie qu'ils finissent ensemble, non ?" et teasé de jolies choses, "Cette sincérité à venir va les emmener là où ils ne s'attendaient pas forcément à aller", il a également sous-entendu que cette évolution pourrait ne pas avoir lieu avant... la fin de la série.

L'interprète du médecin légiste l'a déclaré, "Balthazar et Hélène, c'est un peu comme Romeo et Juliette. Leur histoire est magnifique parce qu'elle est rêvée et inachevée". Traduction ? Tomer Sisley a peur de voir cette relation et la série subir un contre-coup décevant en mettant en scène trop en avance ce possible couple, "Mais si Roméo et Juliette avaient vécu ensemble et fait des enfants, ils auraient peut-être divorcé un an après..."

Aussi, peut-être vaut-il mieux attendre le tout dernier épisode pour ouvrir la porte à cette relation amoureuse et ainsi laisser les téléspectateurs imaginer la suite hors-caméras plutôt que de décevoir tout le monde avec des histoires clichées.