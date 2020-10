Balthazar saison 3 : Tomer Sisley promet de l'amour et des réponses très importantes cette année

Balthazar, le héros de la série de TF1 du même nom, va-t-il avoir le droit à un peu de bonheur lors de la saison 3 ? A priori, la réponse est oui. Tomer Sisley - son interprète, vient de le confier à Télé Star, "Balthazar redevient Balthazar. Combien de temps va-t-il le rester ? Ça, ça sera à vous de le découvrir !"

A cet effet, attendez-vous à une suite moins sombre et à des intrigues plus légères que l'an passé, "J'avais envie, avec les scénaristes, de retrouver un peu de bonne humeur, des scènes d'action, des poursuites". Et en cette année 2020 bien lourde, on ne va pas s'en plaindre.

De l'amour et des réponses au programme

Par ailleurs, le point positif de tout ça, c'est que les auteurs vont enfin oser passer un cap dans la relation entre le héros et Bach, la capitaine incarnée par Hélène de Fougerolles. Si le comédien n'est pas entré dans les détails de cette future histoire, il a tout de même révélé, "Ils vont finir par assumer ce qu'ils ressentent. Comment vont-ils le gérer ? C'est tout le sujet de la saison 3". On vous l'avait dit, cette saison 3 sera différente des précédentes.

Enfin, ce sont également les téléspectateurs qui seront gâtés devant les nouveaux épisodes, attendus en novembre sur TF1. L'interprète du médecin légiste l'a promis, "Il y aura des réponses à des questions que l'on se pose depuis longtemps, notamment sur la mort de sa femme." Là encore, on ne sait pas pourquoi, ni comment, mais on a forcément hâte.