Scènes de Ménages : avant Leslie, Claire Chust jouait un autre personnage dans la série

Une incohérence assumée

De quoi créer une énorme incohérence au sein de la série ? Oui, mais non. Interrogée à ce sujet par Le Parisien, Claire Chust a tenu à rappeler que Mélodie était totalement éloignée de Leslie, "Je jouais une bimbo, (...) dans le registre nunuche". De fait, puisque ces deux personnages n'ont rien à voir entre elles, il est possible de se dire qu'il s'agissait à l'époque d'un simple sosie. D'autant plus que Mélodie n'a été présente que dans une dizaine d'épisodes avant de disparaître à jamais.

Par ailleurs, cette étrangeté est totalement assumée par les créateurs. Auprès de Télé Z, l'actrice a cette fois-ci rappelé que le choix des producteurs de lui offrir le rôle de Leslie n'était pas dû au hasard. Au contraire, c'est grâce à sa performance en tant que Mélodie que l'équipe de Scènes de Ménages a pensé à elle pour jouer la compagne de Léo : "J'ai rencontré toute l'équipe pendant ce tournage. L'entente a été bonne et ils m'ont proposé de passer les castings." Et pour l'anecdote, elle a même été la seule comédienne à passer un casting pour le rôle de Leslie, ce qui semble indiquer qu'il a été spécialement écrit pour elle !

A noter que la série américaine Station 19 connaîtra prochainement une situation similaire. En effet, une ancienne actrice de Grey's Anatomy, fiction dont elle est adaptée, participera à une nouvelle intrigue avec un rôle inédit.