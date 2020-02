Sans un bruit 2, Mulan, James Bond... les bandes-annonces dévoilées au Super Bowl 2020

Ce dimanche 2 février était programmé la nouvelle rencontre du Super Bowl qui opposait cette fois-ci les Chiefs de Kansas city aux 49ers de San Francisco. Vous n'en avez rien à faire du sport ? Rassurez-vous, cet événement annuel va bien au-delà d'un simple match de football américain. Ainsi, en plus d'un méga show orchestré cette année par Shakira et Jennifer Lopez à la mi-temps, on a encore une fois eu le droit à un festival de bandes-annonces, que ce soit du côté des séries ou du côté du cinéma.

Sans un bruit 2 (sortie le 18 mars 2020)

Vous pouvez le découvrir ci-dessous, de nombreux blockbusters attendus cette année ont en effet profité du match pour nous offrir quelques teasers particulièrement intenses. C'est notamment le cas de Sans un bruit 2 qui, en l'espace de quelques secondes, nous a promis l'exploration de cet univers passionnant avec un retour en arrière pour découvrir l'origine de l'invasion et la rencontre de nouveaux humains...