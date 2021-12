RM (BTS) souffre de la pression : "Ce n'est pas bon pour la société de faire pression sur les gens"

"Les attentes que les autres et moi-même avons à mon égard sont trop élevées" avoue RM de BTS

Les chanteurs du groupe de K-Pop sont désormais des stars mondiales, grâce à leurs nombreux tubes. Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V et Jungkook, qui forment BTS, sont devenus si connus qu'ils ont parfois du mal à gérer la célébrité et la pression. Alors que Suga a profité de sa notoriété pour dénoncer les clichés sur la masculinité, RM s'est confié à Vogue Korea sur la pression que les fans lui mettent et qu'il se met aussi lui-même.

"Certaines personnes disent qu'il est plus important de se concentrer sur le présent que sur ses rêves. Ils ont raison, et je comprends leur point de vue. Ce n'est pas bon pour la société de faire pression sur les gens pour qu'ils aient un rêve, mais les rêves sont importants aussi. J'espère que beaucoup de gens s'accrochent encore à ce jeune garçon ou cette jeune fille qui, au fond de leur coeur, croit au travail et à l'espoir" a ainsi déclaré l'artiste sud-coréen.

RM, qui ne veulait plus chanter en anglais comme Jin, a ajouté : "Je me bats aussi... les attentes que les autres et moi-même avons à mon égard sont trop élevées. Même si je travaille dans un domaine totalement différent à l'avenir, les gens attendront de moi que j'accomplisse quelque chose, et je pourrais ne pas être en mesure de répondre à ces attentes". "Je crois que tout le monde est né pour une raison. J'espère que tout ce que je fais laisse derrière moi quelque chose de significatif" a précisé la star de BTS.

BTS : RM avoue "qu'avec la musique, cela peut devenir difficile"

Le chanteur trouve même que le milieu musical peut être difficile. "Je peux être honnête sur mes émotions quand il s'agit d'arts visuels. Parce qu'avec la musique, cela peut devenir difficile si vous commencez à être jaloux des autres musiciens. Il y a tellement de musiciens exceptionnels, et il y a toujours un flot ininterrompu de nouveaux artistes" a précisé RM.

"Et les peintres ont des carrières tellement longues. Il y a des peintres qui organisent leur première exposition à 40 ans, et d'autres qui ne vendent pas une seule oeuvre avant 60 ans. Mais moi, j'ai débuté à 20 ans, et on me dit que je représente la nation à 28 ans, et on me pose déjà des questions sur ma prochaine étape" a-t-il expliqué, "C'est pourquoi je veux avoir la longévité qu'ont les peintres".