Riverdale saison 5 : 6 intrigues folles des comics qu'on veut voir dans la série

2. Le groupe vs des zombies

Comment ça se passe dans les comics : Quand Riverdale rencontre The Walking Dead ! En 2013, Roberto Aguirre-Sacasa (le créateur de Riverdale) a écrit Afterlife with Archie, numéro des comics dans lequel les morts vivants attaquent la ville. Tout commence quand Reggie écrase par erreur le chien de Jughead. Bouleversé, ce dernier demande à Sabrina Spellman (oui, l'héroïne des Nouvelles aventures de Sabrina) de le faire revivre. Mais la jeune sorcière ranime le toutou en zombie et ce dernier tue Jughead. Transformé à son tour en mort-vivant, l'ado va contaminer de plus en plus d'habitants à Riverdale.

Notre idée pour la série : Sabrina Spellman a décidé de rendre une petite visite à Riverdale (yes, un crossover !). Mais la jeune sorcière a perdu le contrôle de ses pouvoirs et a transformé Ethel en zombie. Archie prend ses gants de box et Jug sa batte de baseball pour défendre la ville coûte que coûte. Ils doivent absolument sauver Veronica et Betty, coincées dans le lycée. Problème : les zombies entourent le bâtiment. Archie tente de les amadouer en chanson mais se fait bouffer. Jughead appelle alors Cheryl qui tue tous les zombies avec son arc.