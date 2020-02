Riverdale saison 4 : bientôt un crossover avec Sabrina ? La photo qui sème le doute

Avant d'être diffusée sur Netflix, Les Nouvelles aventures de Sabrina (ou Sabrina pour faire plus court) a été développée pour être un spin-off de Riverdale. Les deux séries se déroulent d'ailleurs dans un univers commun : on a pu voir un personnage de Sabrina dans un épisode de la saison 4 de Riverdale et les personnages de Sabrina mentionnaient la ville voisine et s'y rendait dans la saison 3, disponible depuis la fin janvier sur la plateforme. Pourtant, contrairement à Katy Keene (la vraie série dérivée de Riverdale lancée en janvier sur la CW), il n'y a pas encore eu de rencontre entre la jeune sorcière et Archie Andrews. Et si ce n'était qu'une question de temps ?

Un crossover à venir entre Sabrina et Riverdale ?

Depuis un moment déjà, les fans de Sabrina et Riverdale s'attendent à un possible crossover entre les séries, toutes les deux créées et produites par Roberto Aguirre-Sacasa, mais diffusées sur deux supports différents aux Etats-Unis (Riverdale y est disponible sur la CW). Il y a quelques semaines, Camila Mendes (Veronica) semblait assez pessimiste quant à une possible rencontre entre les ados de Riverdale et ceux de Greendale. Mais une nouvelle photo pourrait bien avoir donné un nouvel indice.

En début de semaine, Kiernan Shipka, Ross Lynch ou encore Gavin Leatherwood mettaient en boîte les derniers épisodes de la saison 4 de Sabrina dont la date de sortie sur Netflix n'a pas encore été dévoilée. L'occasion pour le compte Instagram de dévoiler une photo qui en a intrigué plus d'un : on peut voir Kiernan Shipka entourée de KJ Apa (Archie) et Casey Cott (Kevin). "Riverdale est un endroit grand et effrayant..." peut-on lire en légende de l'image.