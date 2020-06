Riverdale : Asha Bromfield (Melody) tacle la série et la représentation des personnages de couleur

Depuis la mort de George Floyd, tué par un policier lors de son arrestation, la parole se libère alors que le mouvement Black Lives Matter prend de l'ampleur. Plusieurs stars ont dénoncé des failles en ce qui concerne la représentation des personnages de couleur, à la télé ou au cinéma. Vanessa Morgan qui joue Toni dans Riverdale, a levé le voile sur les inégalités salariales au sein du casting et a expliqué en avoir assez d'être toujours mise au second plan. Elle n'est pas la seule actrice du show à être concernée.

Asha Bromfield tacle Riverdale

Dans la saison 1 de Riverdale, les Pussycats étaient assez importantes dans la série. Mais au fil des épisodes, le groupe monté par Josie qui pourrait revenir pour la saison 5 a fini par disparaître complètement. Une énorme déception pour les actrices dont Asha Bromfield qui incarnait Melody, la batteuse du groupe. Lors d'un Insta Live avec Lili Reinhart, l'actrice qui a quitté Riverdale à la fin de la saison 2 n'a pas hésité à revenir sur cette période compliquée et à souligner la fausse diversité de la série. "En même temps, faire partie de Riverdale était une chose profonde, historique et excitante pour moi en tant qu'actrice noire mais aussi dévastateur" a d'abord confié la star. "Nous étions dans le fond, nous avions toutes une certaine attitude ou bien nous ne parlions pas. Ou alors nous étions seulement présentes pour relever des personnages blancs" se souvient-elle également.

Une chose qui a vite énervé et lassé Asha Bromfield. "Je suis tellement plus que cela et les personnes noires sont tellement plus que ça, que des gens qui sont là pour en soutenir d'autres. Ça devient un message toxique quand on perpétue cette idée qu'il y a moins de validité dans ma vie que la vôtre, que mon seul but dans ce monde est de soutenir une personne qui vous ressemble" ajoute l'actrice. Mais Riverdale n'est évidemment pas la seule série concernée. "C'est une conversation plus grande à avoir, la façon dont nous montrons les personnes noires à l'écran" explique Asha Bromfield.

Le créateur promet des changements

De son côté, le showrunner de la série, Roberto Aguirre-Sacasa, a expliqué qu'il allait tout faire pour changer les choses. "Nous allons faire mieux pour l'honorer elle et honorer le personnage qu'elle joue, mais aussi pour honorer les acteurs et personnages de couleur. Le changement arrive et il va continuer. Riverdale va devenir encore plus grand. Riverdale va faire partie du mouvement" a-t-il écrit sur Twitter suite aux messages de Vanessa Morgan.