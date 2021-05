Rihanna en couple avec A$AP Rocky : il confirme avec une belle déclaration

Bientôt un bébé pour les amoureux ? Le rappeur serait prêt à devenir papa

Rihanna et A$AP Rocky sont tellement in love que l'artiste se dit même prêt à devenir père. Fonder une famille avec sa chérie, ça ne lui fait pas peur, bien au contraire. Avoir des enfants, "si cela fait partie de mon destin, absolument" a-t-il avoué, "je pense que je serais un père incroyable, remarquablement, globalement incroyable. Et j'aurais un enfant très cool. Vraiment". Le bébé serait-il déjà prévu ?

Et l'intervieweur a précisé que Rihanna et A$AP Rocky ont "réquisitionné un énorme bus de tournée" et ont "roulé de Los Angeles à New York, en passant par le sud du Texas et en s'arrêtant à Memphis et dans une demi-douzaine d'autres villes en chemin", pendant tout l'été 2020. Une sorte de tournée en bus en couple, mais sans jouer de concert évidemment, à cause de la pandémie de coronavirus. Un été en amoureux durant lequel "ils ont écouté les Stones, le Grateful Dead et Curtis Mayfield. Ils se sont arrêtés dans quelques parcs nationaux. Rocky a pris de l'acide et a fabriqué ses propres vêtements, à la manière des beatniks, en cousant, rapiéçant et teignant des chemises et des pantalons dans le bus".