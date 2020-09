Rihanna toujours proche de Chris Brown : "Il était l'amour de ma vie"

Rihanna se confie sur Chris Brown, son "premier amour"

En octobre 2019, Rihanna et son ex Drake s'étaient rapprochés au point que les fans pensaient qu'ils retentaient leur chance. Mais c'est vers Chris Brown que le coeur de la chanteuse barbadienne balance. Interviewée par Oprah Winfrey dans le podcast SuperSoul Conversations, posté ce mardi 1er septembre 2020, Riri a assuré à propos de l'interprète de Look at Me Now : "Je pense qu'il était l'amour de ma vie. Il a été mon premier amour. Et je vois qu'il m'a aimée de la même façon... Ce n'est même pas à propos de nous ensemble. Je l'aime vraiment. Donc le principal pour moi, c'est qu'il soit en paix. Je ne suis pas en paix s'il est un peu malheureux, ou s'il est encore seul".

"Je ne suis pas en paix s'il est un peu malheureux ou s'il est encore seul" a confié Rihanna, précisant au passage qu'ils ne sont pas de nouveau en couple pour autant : "Il est dans une relation à lui tout seul. Je suis célibataire, mais nous entretenons une amitié très étroite depuis que l'ordonnance de restriction a été levée. Nous avons juste travaillé dessus, petit à petit, et cela n'a pas été facile. Ce n'est pas facile", mais "nous avons travaillé à nouveau sur notre amitié".

Pour rappel, Chris Brown avait été très violent avec Rihanna, qui était alors sa petite amie. "Maintenant, nous sommes des amis très très proches. Nous avons à nouveau établi une confiance" a-t-elle expliqué, "nous nous aimons et nous nous aimerons probablement toujours. Et ce n'est pas quelque chose que nous changerons jamais. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut arrêter, si on a déjà été amoureux".

"Il a fait cette erreur parce qu'il avait besoin d'aide"

Alors que Chris Brown avait avoué avoir pensé au suicide après avoir agressé Rihanna, celle qui chante Diamonds est persuadée qu'il était mal après ce terrible geste. "Il a fait cette erreur parce qu'il avait besoin d'aide" a-t-elle affirmé. "Qui va l'aider ? Personne ne dira qu'il a besoin d'aide. Tout le monde va dire que c'est un monstre sans regarder à la source. J'étais plus inquiète pour lui" à l'époque a-t-elle même ajouté.

Mais bien sûr, en plus de l'inquiétude, Rihanna était aussi très énervée contre Chris Brown après cette horrible attaque physique. "Ça m'a pris beaucoup de temps, j'ai été en colère pendant un moment" a-t-elle raconté, "J'avais l'impression que ce n'était pas ma faute, que ce n'était pas moi qui faisait ça, et pourtant je dois m'inquiéter - j'avais du ressentiment, de la rancune, de la colère, de la noirceur. Cela se voyait dans ma musique, dans mes vêtements, dans mon attitude et je n'aimais pas ce sentiment, c'était lourd".

La businesswoman à la tête de Fenty Beauty a aussi déclaré : "Je pensais que je détestais Chris et j'ai réalisé que c'était l'amour qui était terni. Cela ressemblait à de la haine parce que c'était moche, en colère, enflammé, souillé. Et j'ai réalisé que je devais lui pardonner parce que je tenais encore à lui. Et à la minute où j'ai lâché cela, j'ai recommencé à vivre".