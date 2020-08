Rihanna, Nabilla Benattia, Millie Bobby Brown... Ces stars qui ont lancé du maquillage cruelty free

Lady Gaga : Haus Laboratories

La chanteuse et actrice Lady Gaga aussi a franchi le cap. L'interprète de Bad Romance que vous aviez pu voir dans le film A Star Is Born de (et avec) Bradley Cooper a dévoilé Haus Laboratories. Une marque qui se focalise surtout sur les yeux, comme sa fondatrice, connue pour ses maquillages extrêmes dans ses clips et sur les red carpet. Les produits vendus sont donc surtout des eye-liners, et le noir est loin d'être le plus mis en avant : bleu, blanc, violet, rose, vert... Les couleurs sont nombreuses et pigmentées.