Rick et Morty saison 5 : ce que l'on sait déjà sur la suite de la série

De nouveaux épisodes touchants

On a pu le découvrir lors de la saison 4 avec l'excellent épisode The Vat of Acid, Rick et Morty n'est pas qu'une série d'animation déjantée à base de vulgarité, références méta et situations improbables, il lui arrive également de toucher juste et de nous offrir de belles histoires. Bonne nouvelle, les auteurs continueront dans cette direction l'an prochain. Dan Harmon l'a récemment confié, "Il y aura un épisode où Morty aura une relation avec une autre fille que Jessica. C'est une vraiment une très belle petite histoire et c'est mon ami de toujours, Rob Schrab, qui en est l'auteur. C'est un scénariste très tendre, un John Hughes juvénile. Il ressent et exprime des émotions particulières qu'un homme de son âge n'est plus censé avoir."