Rick et Morty : en attendant la saison 5, les créateurs travaillent déjà sur... la saison 7

On ne sait pas encore à quelle date Adult Swim débutera la diffusion de la saison 5 de Rick & Morty, mais on sait déjà qu'elle ne sera pas la dernière de la série. Loin de là. Dan Harmon - le co-créateur de cette comédie d'animation désormais emblématique, a profité de sa présence lors d'un festival virtuel organisé par la chaîne pour se confier sur l'avenir du scientifique le plus déjanté des séries.

Rick & Morty, une saison 7 déjà en production

Interrogé sur l'avancée de l'équipe concernant les nouveaux épisodes à venir, Dan Harmon a tout simplement lâché, "Je crois que l'on est en train de travailler sur la saison 7 en ce moment. Je n'arrive même plus à suivre. Je suis désormais incapable de savoir si je vous spoile un truc de la saison 5 ou de la saison 6." Oui, vous avez bien lu, l'équipe de Rick & Morty est extrêmement loin dans le futur.

Une surprise ? Pas du tout. Le papa de la comédie l'avait déjà révélé récemment, le confinement imposé aux USA a décuplé la productivité de tout le monde, "Ca permet d'être nettement plus concentré sur tout le processus créatif quand vous n'êtes plus distrait par tout cet environnement au bureau. Tout le monde doit gérer cette colonie d'abeille à distance et c'est ce qui permet d'obtenir du miel de façon plus régulière. Ca fonctionne vraiment pour nous".

Une saison 5 incroyable

Bon, on vous rassure, même si Dan Harmon et ses collègues se projettent déjà extrêmement loin dans l'histoire de Rick & Morty, ils restent également très attachés au présent. Scott Marder (scénariste et producteur) a de son côté profité du festival pour teaser une saison 5 extraordinaire. Selon lui, les prochains épisodes seront toujours plus metas et bouleverseront certaines fondations.

"Il va y avoir un canon absolument épique dans la saison 5. Les fans vont halluciner avec le canon que l'on va leur balancer à la figure" a-t-il ainsi révélé, sans jamais dévoiler le moindre indice à ce sujet. Un rapport avec l'histoire de Space Beth et les clones ? A suivre. Quoi qu'il en soit, une chose est sûre, ça sera fou, "La saison 5, tout ce que l'on est en train de préparer est incroyable".