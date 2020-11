Rick et Morty saison 5 : le mystère sur la clone de Beth va continuer de grandir

C'est dans la saison 3 de Rick & Morty que Dan Harmon et son équipe ont donné vie à Space Beth, la clone de la mère de Morty. Pourtant, en saison 4, les créateurs de la comédie d'Adult Swim se sont amusés à semer le doute dans notre esprit en révélant que même Rick était incapable de savoir qui était la véritable Beth et que, potentiellement, cette gentille petite famille ne vivait pas avec la bonne personne.

Un mystère qui a son importance

Une simple blague de la part de l'équipe ? Au contraire. Dan Harmon l'a confié au PaleyFest de New York, ce mystère a une réelle place dans l'histoire. Après avoir confessé, "Vous en savez autant que Rick. Je ne veux pas être du genre à garder des secrets envers le public. Elle est un peu la Beth de Schrodinger pour le moment", le papa de Rick & Morty a confié, "Mais le fait que Space Beth soit ou non la clone, est véritablement quelque chose d'important".

Selon Dan Harmon, ce doute caractérise tout simplement "cette envie profonde de Rick de s'engager à ne surtout pas s'engager et à quel point il peut avoir un comportement abusif en tant que parent". Aussi, si la réponse à la question entourant cette identité pourrait ne pas être dévoilée avant encore un long moment, la future saison 5 devrait continuer à jouer avec ce thème et ses conséquences, "C'est vraiment le truc important ici. On va ajouter des tantes à la famille. On s'amuse à trouver de nouvelles options avec Space Beth".

Difficile d'imaginer à l'avance la direction que cette intrigue va prendre, mais on a forcément hâte de découvrir le fin mot de cette histoire.