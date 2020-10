Rick et Morty saison 5 : la série peu impactée par le Covid-19, premières infos sur la suite

Entre la fin de la saison 3 et le début de la saison 4 de Rick et Morty sur Adult Swim, plus de deux (longues) années s'étaient écoulées. Une attente interminable pour les fans qui, heureusement, ne devrait pas se répéter avec la future saison 5. Tandis que l'épidémie actuelle de Covid-19 freine de plein fouet la production de nombreuses séries et d'autant de films, l'équipe de cette cultissime comédie n'est étonnamment pas aussi impactée par la situation.

Rick & Morty peu impactée par le Covid-19

"Pour être honnête, nous n'avons jamais été aussi dans les temps qu'aujourd'hui" a notamment révélé Dan Harmon (co-créateur) lors du PaleyFest Virtuel de cette année. Le papa de Rick & Morty l'a en effet confessé, l'obligation de télétravailler a eu des effets inattendus, "Ca permet d'être nettement plus concentré sur tout le processus créatif quand vous n'êtes plus distrait par tout cet environnement au bureau. Tout le monde doit gérer cette colonie d'abeille à distance et c'est ce qui permet d'obtenir du miel de façon plus régulière. Ca fonctionne vraiment pour nous".

A une époque où les retours des séries sont habituellement décalés de plusieurs mois, cette révélations nous rappelle à quel point Rick & Morty n'est décidemment pas comme les autres et nous fait réaliser que les miracles existent.

Une saison 5 touchante

Par ailleurs, afin de préparer le public à cette prochaine saison 5, Dan Harmon n'a pas hésité à teaser la suite de la série. "Il y a un épisode où Morty a une relation avec une autre fille que Jessica" a-t-il révélé. Et selon lui, cet épisode pourrait rapidement devenir culte (il l'imagine déjà remporter un Emmy Award) grâce à ce qu'il raconte, "C'est une vraiment une très belle petite histoire et c'est mon ami de toujours, Rob Schrab, qui en est l'auteur. C'est un scénariste très tendre, un John Hughes juvénile. Il ressent et exprime des émotions particulières qu'un homme de son âge n'est plus censé avoir." On devrait donc vibrer d'une façon inédite devant notre écran, un peu à la manière de l'incroyable épisode "The Vat of Acid Episode" de la saison 4.