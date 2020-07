Rick et Morty saison 5 : le grand ennemi de Rick se dévoile dans un extrait inédit et déjanté

Premières images de la saison 5

La saison 4 de Rick et Morty a récemment pris fin sur Adult Swim, mais la saison 5 est déjà en production. Sarah Chalke - la comédienne qui prête sa voix au personnage de Beth, l'a d'ailleurs révélé, elle a déjà enregistré les voix pour les nouveaux épisodes. De quoi s'attendre à une diffusion rapide ? Pas tout à fait.

Ce week end, Dan Harmon - accompagné de quelques uns des acteurs, a profité d'un petit événement organisé sur Twitch afin de dévoiler les premières images de cette saison 5. Ou plutôt, les premiers storyboards animés. Et pour cause, vous pouvez le découvrir ci-dessus, suite à l'épidémie de Covid-19 la production tourne logiquement au ralenti et c'est donc une scène encore en chantier issue de l'un des prochains épisodes qui a été présentée en exclusivité.

Une rencontre très spéciale

Un teasing inutile et frustrant ? Bien au contraire. Malgré un travail encore conséquent à réaliser sur cet épisode (les coulisses de sa création sont d'ailleurs très cool à voir), cette vidéo nous permet déjà de constater que la recette habituelle de la série sera une nouvelle fois au rendez-vous pour notre plus grand bonheur.

Au programme ici ? Rick et Morty s'offriront un énième voyage dans l'espace qui tournera mal, Morty va une nouvelle fois croire au bonheur avec un possible rendez-vous avec Jessica (- Oh putain, je veux vivre ! J'emmerde la mort, je veux vivre !) et surtout, on assistera à la rencontre improbable et pleine de promesses avec la nemesis de Rick : Mr Nimbus, une sorte d'Aquaman ridicule.

Même dans une version en travaux, Rick & Morty est déjà hilarante. La preuve du talent de son équipe !