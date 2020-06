Rick et Morty saison 5 : les créateurs donnent des nouvelles

A cause de la pandémie de Coronavirus, de nombreux tournages de films ou de séries ont été mis en pause. Mais le positif quand on travaille sur une série animée, c'est qu'on peut la créer d'un peu partout. La preuve, on a eu droit à une série sur Olaf de La Reine des Neiges réalisée, écrite et même doublée en plein confinement. Certaines séries ont même utilisé l'animation pour terminer ou bien créer des épisodes inédits comme The Blacklist ou One Day at a Time.

La saison 5 de Rick et Morty avance bien malgré le confinement

Si vous attendez déjà la saison 5 de Rick et Morty avec impatience, bonne nouvelle : elle avance bien ! C'est ce qu'ont confié les deux créateurs, Dan Harmon et Justin Roiland, dans une interview donnée à The Wrap. Pour pouvoir continuer de produire les épisodes, l'équipe a dû s'adapter : les scénaristes se réunissent en visio-conférence puis Justin Roiland planche sur les dessins. "Les scénaristes travaillent sur la saison 5 par bloc de deux heures sur Zoom" explique Dan Harmon.

Un confinement qui dure aux USA et qui n'est pas pour déplaire à Justin Roiland. "Pendant ces visio-conférences, je peux partager mon écran et je peux dessiner en même temps ou bien revenir aux scripts" explique ce dernier. Une certaine flexibilité agréable pour lui. En mai 2018, Adult Swim a commandé 70 épisodes de la série (10 ayant été diffusés pour la saison 5). Récemment, Justin Roiland a expliqué qu'il souhaiterait diffuser un épisode par mois de la série. "Ça permettrait de créer un gros événement à chaque fois. J'aime cette idée de faire différemment. Si vous en diffusez un par mois, ça permet à la série d'être présente sur toute une année" avait-il confié. Pas sûr que les fans valident l'idée ! Si vous avez fini les épisodes sur Netflix, découvrez ce qui vous attend dans la partie B de la saison 4 de Rick et Morty.