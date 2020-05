Rick et Morty saison 5 : 1 seul épisode par mois pour la suite ? Le créateur se confie

Tandis que la seconde partie de la saison 4 de Rick & Morty s'apprête (déjà) à prendre fin, Justin Roiland - le co-créateur de cette cultissime comédie, vient d'annoncer une très bonne nouvelle à Slash Film, "La saison 5 est quasiment terminée". Une révélation rassurante après les récentes confidences d'une actrice sur les conditions de doublage liées à l'épidémie du Covid-19, même si, attention, ces nouveaux épisodes pourraient faire grimper la frustration des fans à un niveau inédit.

Nouvelle diffusion pour la saison 5 ?

Le compère de Dan Harmon l'a en effet confessé, il rêve d'un mode de diffusion différent pour la série. Alors que 10 nouveaux épisodes sont attendus avec cette saison 5, celui qui prête également sa voix à Rick et Morty (oui, c'est bien la même personne derrière le micro) a étonnamment déclaré, "Je passe mon temps à le dire, on devrait diffuser un épisode par mois".

Une folie ? Une torture ? Peut-être, mais Justin Roiland en est persuadé, cela rendrait l'expérience encore plus réjouissante, "Ça permettrait de créer un gros événement à chaque fois. J'aime cette idée de faire différemment. Si vous en diffusez un par mois, ça permet à la série d'être présente sur toute une année". Surtout, autre raison bien plus importante, "ça nous permettrait d'avoir plus de temps pour réaliser des épisodes toujours aussi bons !" Ça fait réfléchir...

Adult Swim décidera

Bon, on vous rassure tout de même, cette décision ne sera jamais la sienne. Le showrunner l'a ensuite rappelé, "C'est quelque chose qui est en-dehors de ma juridiction. Adult Swim fera ce qu'elle pense être la meilleure chose pour la série". Et visiblement, la chaîne américaine pourrait faire tout l'inverse de ses envies et offrir à cette saison 5 une diffusion bien plus satisfaisante que la précédente, "Je pense que s'ils ont les 10 épisodes d'un coup cette fois, ils les diffuseront sans faire de pause". Soulagés ?