Rick et Morty saison 4, partie B : ce qui vous attend dans les 5 prochains épisodes

La guerre des clones

L'épisode 10 est également très réjouissant pour une chose notamment : il nous ramène la seconde Beth à l'écran et passe son temps à jouer avec nous en nous faisant (et elles aussi) douter sur l'identité de l'originale et de la clone. Un jeu qui offre à l'intrigue un effet ping-pong très cool et qui permet d'explorer un peu plus ce personnage, souvent en retrait cette année en comparaison de la saison précédente. Là encore, la série sait nous surprendre dans le traitement de cette histoire et, ce qui s'apparenterait dans n'importe quelle autre série à un concept à théories ultra intense, est finalement vu ici comme une situation banale dans cet univers. Un parti pris très rafraîchissant.

Petits points bonus

Cette seconde partie nous offre également une situation aussi chelou que malaisante entre Rick et Morty, sous l'emprise de parasites. Puis, on découvre aussi que Rick est capable de sauter tout ce qui bouge, même les trucs les plus bizarres.