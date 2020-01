Ragnarök : faut-il regarder la série norvégienne de Netflix ?

Vers la fin du monde

Avec ses séries européennes, Netflix nous a diverti et parfois surpris. Si aucune ne peut arriver à la cheville de La Casa de Papel en terme de succès, il y en a pour tous les goûts : la série fantastique façon fin du monde avec The Rain, la série sans prise de tête avec Elite ou bien, au contraire, la série qui te retourne le cerveau avec Dark. Et Ragnarök alors ? Dans ses synopsis, la plateforme laissait entendre que le show norvégien verrait un groupe d'ados faire face à d'étonnants changements climatiques annonciateurs de la fin du monde. Sauf que ce n'est pas ce que l'on a vu !

Si on pouvait espérer une série complexe qui pourrait explorer la mythologie nordique et ainsi nous donner quelques leçons à ce sujet, ce n'est malheureusement pas le cas. Car, comme le laissait penser la bande-annonce, la série est avant tout destinée à un public adolescent. Alors oui, il y a des pouvoirs, des gentils et des méchants. Mais plutôt que de se lancer à fond dans le sujet (et donc dans la mythologie), Ragnarök reste en surface, ses premiers épisodes semblant servir de longue introduction pour son univers.

La série est centrée sur Magne, un lycéen dyslexique et pas forcément populaire. Lors de son retour à Edda, la ville de son enfance, il va se découvrir d'étonnants pouvoirs... et être menacé par l'une des familles les plus puissantes de la ville. Mais les problèmes d'ados - et notamment les problèmes de coeur - prennent vite le pas sur le côté "mythologie". On vous rassure, on ne s'est pas pour autant ennuyé devant les épisodes. Bien qu'on n'ait pas été passionné par notre visionnage, on a regardé assez facilement ces 5 premiers épisodes de Ragnarök.

En bref : Ragnarök n'est pas une déception totale ni une réussite. On regrette que la mythologie ne soit pas plus explorée mais son côté "série teen" assumée fait le job. Il en faudrait quand même plus pour retenir toute notre attention.