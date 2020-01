Sex Education saison 2 : 6 choses que vous allez voir

Le retour d'Adam

Si Adam fait partie de vos personnages préférés, bonne nouvelle : il ne restera pas très longtemps éloigné. Cette saison 2 de Sex Education permet d'explorer encore un peu plus l'ado tourmenté et sa relation compliquée avec Eric. Va-t-il se faire pardonner ? Changera-t-il ou bien restera-t-il le jeune homme violent que l'on a découvert dans la première saison ?

Le triangle amoureux d'Otis

La saison 1 de Sex Education teasait un triangle amoureux entre Otis, Ola et Maeve et il va continuer. La bande-annonce de la saison 2 le montrait : Otis va découvrir que Maeve a des sentiments pour lui. Mais cette découverte va-t-elle réellement mener à un rapprochement entre eux ? Rien n'est moins sûr... D'autant plus que la relation entre Otis et Ola semble bien partie pour durer malgré le fait que leurs parents soient aussi en couple.

Moins de consultations

Oui, la "clinique" menée par Otis et Maeve sera bien toujours d'actualité dans la suite de la série. Mais, avec leurs problèmes personnels, les deux ados auront moins de temps à consacrer aux autres élèves. Cependant, la question de l'éducation sexuelle dans les lycées sera toujours au centre de la série et on aura encore droit à quelques intrigues toujours aussi délirantes comme par exemple une épidémie de chlamydia dans l'épisode 1. On apprécie aussi le fait que la sexualité soit explorée au sens plus large en abordant la pansexualité et l'asexualité notamment.

Des bouleversements pour Maeve

Cette saison 2 de Sex Education ne sera pas facile pour Maeve qui va faire face au retour de sa mère toxicomane. Cette dernière assure avoir changé et être clean mais dit-elle réellement la vérité ? L'ado va devoir faire face à des choix bouleversants et n'aura donc pas vraiment le temps de penser à l'amour. Maeve va cependant s'intégrer un peu plus au lycée en rejoignant une équipe qui concourt pour une compétition de culture générale.

La production musicale la plus WTF de l'année

Le final de la saison 2 contient l'un des moments les plus drôles et WTF de l'année (non, rien ne pourra la battre) ! Imaginez un peu : Lily (Tanya Reynolds) va mettre en scène une comédie musicale sur Roméo et Juliette. Et quand on connaît l'ado, on peut imaginer ce que ça donne. Spoiler : c'est encore plus délirant !



Les huit épisodes de la saison 2 de Sex Education sont disponibles ce vendredi sur Netflix.