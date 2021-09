The Voice All Stars arrive ce samedi 11 septembre 2021 sur TF1. L'occasion de retrouver Nikos, de découvrir les 5 coachs (Mika, Zazie, Jenifer, Florent Pagny et Patrick Fiori) et toutes les nouveautés de cette saison spéciale. A l'occasion du lancement de l'émission, fais notre quiz : The Voice, ces candidats ont-ils gagné ou perdu l'émission ? A toi de jouer !

QUIZ The Voice : ces candidats ont-ils gagné ou perdu l'émission ? Lilian Renaud a-t-il gagné The Voice ? Bilal Hassani a-t-il gagné The Voice ? Louane Emera a-t-elle gagné The Voice ? Stéphan Rizon a-t-il gagné The Voice ? Amir Haddad a-t-il gagné The Voice ? Whitney Marin a-t-elle gagné The Voice ? Yoann Fréget a-t-il gagné The Voice ? Camille Lellouche a-t-elle gagné The Voice ? Abi Bernadoth a-t-il gagné The Voice ? Olympe a-t-il gagné The Voice ? Nope, tu ne te rappelles plus très bien des vrai(e)s gagnant(e)s de The Voice. T'es sûr(e) que t'as vu toutes les saisons ? Oui, tu as maté les saisons de The Voice, ça se voit. Par contre, tu t'embrouilles un peu entre les gagnant(e)s et les perdant(e)s. Bravo, tu es vraiment calé(e) sur les gagnant(e)s de The Voice ! Tu te rappelles bien des talents et de jusqu'où ils sont allés.