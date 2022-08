QUIZ The Vampire Diaries : seul un vrai fan saura répondre à ces 8 questions !

The Vampire Diaries : seul un vrai fan saura répondre à ces questions ! Le quiz

Ça fait déjà plus de 5 ans que The Vampire Diaries s'est terminée mais on reste toujours fans des aventures d'Elena, Damon, Stefan et les autres. Et toi, es-tu vraiment calé(e) sur la série ? Connais-tu les saisons par coeur ? C'est ce qu'on va voir avec notre quiz fait pour les vrais fans.

Entre 2009 et 2017, The Vampire Diaries nous a fait passer par toutes les émotions avec ses 171 épisodes, répartis sur 8 saisons. La série a même donné naissance à un vrai univers avec plusieurs spin-off comme The Originals ou Legacies qui s'est récemment terminée. Une autre série dérivée est même déjà en préparation ! Alors, cinq ans après la fin, The Vampire Diaries reste-t-elle une série culte pour toi ? Connais-tu vraiment tous les détails. A toi de jouer : Le quiz pour les vrais fans de The Vampire Diaries