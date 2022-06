Legacies saison 4 : un retour émouvant pour Klaus dans le final, les coulisses de la scène dévoilées

C'est au terme de l'épisode 20 de la saison 4 diffusé ce jeudi 16 juin 2022 que Legacies - le spin-off de The Vampire Diaries, a pris fin sur la CW aux USA. Une conclusion étonnamment très attendue des fans car celle-ci a mis en scène... le retour de Klaus.

Un retour court mais émouvant pour Klaus

Oui, après des années de teasing et de mystère à ce sujet, Joseph Morgan a finalement accepté de reprendre son rôle. Toutefois, sans grande surprise, les créateurs de la fiction ne se sont pas amusés à ressusciter le personnage. Au contraire, le vampire est apparu à l'écran d'une façon très spéciale.

Avec l'aide de Landon et donc d'un petit peu de magie, Hope (Danielle Rose Russell) - qui pensait assister à une simple séance ciné dans les bois, a finalement vu un message de son père, désormais en paix, apparaître sur une toile blanche. S'adressant à sa fille en direct de ce qui semble être son paradis, Klaus lui a livré un message particulièrement touchant.

"Ma petite louve. Mon enfant miraculeux. Quel cadeau que de pouvoir te laisser un dernier message. Porte-le avec toi pour les années à venir. Je veux que tu saches ceci : tu feras des erreurs dans la vie. C'est ce qui arrive à tout Mikaelson. Tu traverseras des moments difficiles. Tu trouveras l'amour, tu le perdras aussi, c'est le fardeau qui vient avec l'immortalité. Mais le plus important à retenir avec ta vie, c'est que tu vives. Tu es le secret de ma paix. Je regrette beaucoup de choses, mais aucun de ces moments passés avec toi. Je t'aime tellement. Toujours et à jamais."

Une scène qui a failli ne pas se faire

Une scène aussi touchante que mignonne - même si on peut regretter de ne pas avoir vu Klaus interagir (d'une façon ou d'une autre) auprès d'autres personnages comme Caroline Forbes (Candice King) par exemple, qu'il faut néanmoins savoir savourer. Et pour cause, celle-ci aurait pu ne jamais exister.

L'actrice Danielle Rose Russell l'a confessé auprès de TVLine, rien n'était encore acté au moment du tournage. "Je n'étais même pas sûre que le discours de Klaus serait présent dans l'épisode, a-t-elle révélé. Je ne pensais qu'ils arriveraient à l'avoir. J'ai joué devant un écran vide. J'avais bien quelques petits clips de la vie de Hope en boucle, mais sinon j'ai surtout joué devant un écran blanc".

Joseph Morgan prêt à tout pour offrir une belle fin

De fait, une question se pose : comment la production a-t-elle réussi à convaincre Joseph Morgan - actuellement en tournage pour la série Titans, de participer à ce final alors qu'il avait toujours refusé de ruiner l'héritage laissé dans The Originals ? Grâce au travail des auteurs, tout simplement.

"Le Necromancer avait dit à Hope que Klaus ne trouverait jamais la paix tant qu'elle ne la trouverait pas non plus, a confié Julie Plec (la créatrice) au site américain. Donc si nous avions dû terminer la série sans avoir été capables de lui donner un sentiment de conclusion, cela aurait été dévastateur".

Et c'est visiblement cette réalité qui a convaincu le comédien de reprendre son rôle de Klaus afin d'éviter à cet univers de se terminer d'une façon frustrante. "Joseph, en tant qu'acteur, est toujours guidé par la construction d'un personnage. Donc quand il voit que quelque chose fait sens pour un personnage, il veut y participer, a assuré Julie Plec. On lui a dit que ce dont Hope avait besoin pour avoir sa fin était directement liée à la fin de son personnage. Et il a été très gracieux et déterminé à le faire. Il était très heureux par ce discours."

Un joli cadeau de la part de l'acteur qui, bien que trop court, se savoure pleinement.