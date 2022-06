Legacies saison 4 : Joseph Morgan confirme ENFIN le retour de Klaus

Son avertissement sur son retour

Mais l'acteur qui a tenu le rôle de Klaus Mikaelson pour la première fois dans la saison 2 de The Vampire Diaries en 2011 prévient : son personnage ne fait qu'une toute petite apparition : "Ce sera un moment bref. (...) Je sais que beaucoup d'entre vous ne vont pas aimer ça mais, pour moi, ça n'a aucun rapport avec un ship pour Klaus. C'est pour la famille. La famille, c'est le pouvoir. C'est à propos d'un père et de sa fille. De leur relation" a confié l'acteur. Il fait en fait référence à l'un des couples favoris des téléspectateurs : Klaus et Caroline. Candice Accola a déjà confirmé son retour pour le final du show, d'où cette précision.

Depuis des années, Joseph Morgan a toujours expliqué ne pas vouloir reprendre son rôle de Klaus dans Legacies. Et pour cause : son personnage est mort dans le dernier épisode de The Originals. "Non. Jamais. Jamais ! Vous ne m'y verrez jamais. Et vous pouvez retenir votre respiration aussi longtemps que vous le souhaitez" avait-il déclaré en 2020. On dirait bien que la prod a finalement réussi à le convaincre et ça n'a pas dû être facile !