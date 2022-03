Legacies saison 4 : quatre persos de The Originals de retour (mais toujours pas de Klaus...)

The Vampire Diaries et The Originals sont peut-être terminées mais l'univers de TVD continue avec Legacies dont la saison 4 est actuellement diffusée aux US sur la CW. Et surprise, la série centrée sur Hope Mikaelson va bientôt être au coeur de jolies retrouvailles : quatre (oui, oui, quatre !) personnages de The Originals vont revenir le temps d'un épisode. Non, il n'y a pas Klaus dans le lot mais d'autres Originels sont au programme.

Legacies saison 4 : Rebekah, Freya, Marcel et Kol au coeur d'un épisode