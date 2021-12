Legacies saison 4 : une actrice quitte la série dans l'épisode 9

Tandis que Grey's Anatomy nous brisait le coeur avec la possible mort d'un personnage principal, ce n'était pas mieux du côté de la saison 4 de Legacies. Depuis le début de cette nouvelle saison, les ados tentent le tout pour le tout pour sauver Hope (Danielle Rose Russell). Devenue tribride, elle sème le chaos à Mystic Falls et ça ne va pas en s'arrangeant. Et la Super Squad va encore plus galérer puisqu'elle vient de perdre l'une de ses membres.

Josie quitte Mystic Falls (et Legacies)

A la fin de l'épisode 9 de la saison 4 de Legacies, c'est Josie qui décidait de quitter Mystic Falls. On aura donc pas eu le droit à une fin tragique pour le personnage et c'est déjà ça ! La fille d'Alaric et Caroline prenait tout simplement la décision de quitter la ville pour s'éloigner de l'ambiance toxique de l'école Salvatore. Un départ qui marque (pour le moment) la dernière apparition de Kaylee Bryant à l'écran et aussi la séparation entre Josie et sa petite-amie Finch (Courtney Bandeko).

Sur ses réseaux sociaux, Kaylee Bryant qui était au casting de Legacies depuis la saison 1 a posté un message pour rendre hommage à la vie. "En tant que fan de l'univers de The Vampire Diaries, je suis tellement reconnaissante envers les fans et je les aimerais pour toujours et à jamais pour m'avoir accueillie et m'avoir acceptée dans ce monde. Josie a aidé tellement d'êtres humains à assumer leur sexualité et j'espère que son héritage continuera à vivre pour qu'un jour, tout le monde se sente libre d'aimer qui ils veulent, peu importe le genre" a écrit l'actrice dans un post où l'on peut découvrir des images des coulisses de la série.