The Vampire Diaries : la fille d'Elena et Damon a failli être dans Legacies

Diffusée pour la première fois en 2009 aux Etats-Unis, The Vampire Diaries est rapidement devenue culte pour de nombreux fans de série. Malgré sa fin, l'univers de la série a continué, d'abord avec The Originals, centrée sur la famille Mikaelson, puis avec Legacies, qui se déroulait à l'école Salvatore et dans laquelle on retrouvait Hope Mikaelson (Danielle Rose Russell) ainsi que Lizzie et Josie, les jumelles de Caroline et Alaric (qui était lui aussi au casting). Mais puisque toutes les bonnes choses ont une fin, la série a été annulée par la CW. Après un final qui a vu le retour de Klaus (Joseph Morgan), la créatrice Julie Plec a dévoilé ses plans pour la saison 5 et c'est frustrant.

La fille d'Elena et Damon aurait dû être intégrée à Legacies

Dans Legacies, on a pu retrouver certains personnages de The Vampire Diaries comme Jeremy (Steven R. McQueen), Matt (Zach Roerig) ou encore Kai Parker (Chris Wood). Mais la série a aussi fait référence à Elena (Nina Dobrev) et Damon (Ian Somerhalder) et notamment à l'un de leurs enfants. C'est dans l'épisode 10 de la saison 1, Josie (Kaylee Bryant) dévoilait aux téléspectateurs au détour d'une conversation que le couple avait une fille nommée Stephanie.

Et si Legacies avait eu droit à une saison 5, ce personnage était prévu au programme, a révélé la créatrice Julie Plec. "Stephanie était en haut de notre tableau en tant que personnage que nous voulions introduire si la série avait continué" a-t-elle assuré à TVLine. Et d'ajouter : "Dans mon esprit, Damon et Elena avaient des enfants dans notre chronologie. Dans l'épisode où elle a été évoquée, elle avait peut-être 12 ou 13 ans mais dans la chronologie de la série, leurs enfants sont plus jeunes, sûrement des bébés". La créatrice n'a pas dévoilé comment le personnage aurait pu faire son apparition et on reste donc en plein suspense...

Un nouveau spin-off en approche

Si la fin de Legacies vous fait déprimer, sachez quand même que l'univers TVD n'a pas dit son dernier mot. Eh oui, Julie Plec a aussi annoncé qu'un nouveau spin-off était en préparation. Pour l'instant, on ne sait pas sur qui il sera centré mais la boss du show a assuré : "Il y aura une autre série dérivée. Nous sommes un peu tristes et nous allons prendre une pause mais oui, il y a des idées. Il y a plus de choses à faire" a-t-elle assuré, ajoutant que l'idée de cette future série existait "dans nos cerveaux mais pas encore sur la page". On a hâte d'en savoir plus sur le projet.