Quavo en Instalive : malgré Travis Scott et un son inédit avec Pop Smoke, son anniv fait un flop

Le gros bide du live de Quavo

Quavo, qui s'en était pris à Laurent des Twins lors d'une after party à la Paris Fashion Week, était surtout très attendu sur Instagram ce jeudi 2 avril 2020. Pourquoi ? Celui qui fait partie du groupe Migos avec Offset et Takeoff a posté sa fête d'anniversaire (en mode confinement) en live sur le réseau. Le rappeur, qui a célébré ses 29 ans, a partagé ce moment avec ses nombreux abonnés entre 17h et 20h (c'est-à-dire entre 23h et 2h du matin, heure française). Sauf que tout ne s'est pas passé comme prévu.