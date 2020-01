Quavo se bagarre à Paris : vénère, le rappeur de Migos s'en prend injustement à Laurent des Twins

Quavo violent dans une boîte à Paris

Vous le savez certainement, en ce moment, c'est la Paris Fashion Week. Ce jeudi 16 janvier 2020, Cardi B a débarqué plus sexy que jamais et masquée dans une combi transparente au défilé Laundered Works Corp. C'est son mec, Offset, qui a imaginé cette collection pour la marque. Le soir même, le couple s'est rendu en after party au Palais Maillot, le club situé au Palais des Congrès à Paris.

Quavo, lui aussi membre du groupe Migos avec Offset et Takeoff, était aussi de la partie. Sauf qu'il n'a pas été reconnu par la sécurité. Ce qui a fortement énervé l'interprète de Savior en feat. avec Izzy Azalea. Très en colère que le staff du nightclub ne sache pas qui il était, le rappeur a commencé à pousser des gens. Une violence dévoilée dans plusieurs vidéos sur Twitter et sur TMZ.