Pourquoi je vis : aviez-vous remarqué l'erreur qui s'est glissée dans le film ?

Cette erreur que les internautes ont remarqué dans le téléfilm sur Grégory Lemarchal

Ce lundi 7 septembre 2020, le biopic de Grégory Lemarchal, Pourquoi je vis, était diffusé sur TF1. Un téléfilm validé par la soeur et les parents du chanteur parti trop tôt. Les français ont ainsi pu se replonger dans la vie du gagnant de la Star Academy 4, saluant au passage la prestation de Mickaël Lumière qui a accordé une interview à PRBK. Mais les internautes ont aussi repéré une erreur qui s'est glissée dans une scène. Alors que Grégory Lemarchal est enfant, il va avec sa mère Laurence Lemarchal (Odile Vuillemin) dans un supermarché. Et là, la séquence est rapide mais sur les étals de CD qui font rêver le futur artiste, on peut voir des albums qui datent d'après la mort du jeune homme.

En effet, les twittos ont pris des captures d'écran de la scène, montrant ainsi des opus d'Aya Nakamura, Eva Queen, Kendji Girac ou encore Trois cafés gourmands. Sauf que la scène est censée se dérouler en 1998. Aucune de ces stars de la musique n'était célèbre à l'époque. Ces albums en questions datent de 2015 à 2020, sachant que Grégory Lemarchal a remporté la Star Ac en 2004 et qu'il est mort en 2007 de la mucoviscidose, c'est une sacrée incohérence. Une petite erreur qui a fait réagir sur Twitter.