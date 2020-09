Pourquoi je vis : les acteurs VS les vraies personnes, découvrez qui joue qui

Il aura fallu plusieurs années avant que Laurence et Pierre Lemarchal acceptent l'idée du projet de biopic sur leur fils Grégory Lemarchal, décédé en 2007 de la mucoviscidose : "Longtemps, cela n'a même pas été la peine d'entamer la discussion : il était hors de question de voir Grégory incarné par quelqu'un d'autre", ont-ils expliqué à Télé 2 Semaines. Mais les parents du chanteur étaient bien conscients que le film Pourquoi je vis serait quand même tourné "avec ou sans notre accord."

Le casting complet de Pourquoi je vis

Ils ne regrettent donc pas d'avoir accepté, d'autant plus qu'ils valident à 100% le choix de Mickaël Lumière (La Vérité si je mens ! Les débuts, Mon bébé) pour interpréter Grégory Lemarchal : "Si l'acteur pressenti pour incarner Grégory ne nous avait pas plu, cela n'aurait pas été possible. Or, trouver mieux que Mickaël Lumière aurait été impossible." Les parents du gagnant de la Star Academy 4, eux, sont joués par Odile Vuillemin et Arnaud Ducret, mais de qui est composé la suite du casting de Pourquoi je vis sur TF1 ? Qui interprète Karine Ferri dans le biopic sur Grégory Lemarchal ?

Mickaël Lumière - Grégory Lemarchal