Biopic sur Grégory Lemarchal : on sait qui jouera Karine Ferri et Kamel Ouali dans le téléfilm

Grégory Lemarchal : on sait qui jouera Karine Ferri et Kamel Ouali dans le téléfilm

On en sait plus sur le casting de "Pourquoi je vis", le biopic consacré à Grégory Lemarchal. Après le gagnant de la Star Academy, ses parents, Laurence et Pierre, ou encore sa soeur Leslie, on sait quels acteurs joueront les rôles de Karine Ferri, avec qui le chanteur a partagé sa vie, et Kamel Ouali, chorégraphe de la Star Academy entre 2001 et 2008.

Le biopic sur Grégory Lemarchal se dévoile de plus en plus ! Alors que le tournage vient de débuter à Chambéry, dans le château de Boigne à Buisson-Rond, le casting devient de moins en moins mystérieux. Ainsi, on sait que ce sera Mickaël Lumière (Skam France, Mon bébé ou encore La vérité si je mens ! Les débuts) qui incarnera Grégory. Quant à ses parents, Laurence et Pierre, ils devraient être joués par Odile Vuillemin et Arnaud Ducret. On sait qui jouera Karine Ferri et Kamel Ouali dans le téléfilm sur Grégory Lemarchal Sa soeur, Leslie Lemarchal, sera incarnée pour sa part à l'écran par Lou Gala, vue dans la série de TF1 Les Chamois. Mais qui interprétera Karine Ferri, avec qui le chanteur est sorti ? Selon Le Dauphiné, il s'agirait de Candice Dufau, que l'on a pu voir dans la série Plus belle la vie à l'été 2018, dans le rôle de Blandine Souzon. Le rôle de Kamel Ouali, chorégraphe de la Star Academy entre 2001 et 2008 sera quant à lui repris par Alexis Loizon, que l'on a pu voir dans Demain nous appartient sur TF1 dans le rôle de Julien. Réalisé par Laurent Tuel (Jean-Philippe), le téléfilm intitulé Pourquoi je vis retracera l'existence entière de l'interprète du tube Écris l'histoire, de son enfance à la Star Academy avant de terminer par sa disparition tragique, le 30 avril 2007 et se consacrera à son combat contre la mucoviscidose.

