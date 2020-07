Poppy Montgomery dans Reef Break sur M6 : 6 choses à savoir sur l'actrice

La star a une (très) grande famille

En plus de sa carrière professionnelle, l'actrice a aussi une vie privée bien remplie. Elle est en effet mère de trois enfants : Jackson, né de sa romance précédente avec Adam Kaufman (Dawson, Buffy contre les vampires, FBI : Portés disparus), Violet et Grace, nées de son union avec son mari Shawn Sanford. Ce dernier a aussi deux enfants, Haley et Brandon, nés d'une précédente union et dont elle est devenue l'heureuse belle-maman. Poppy Montgomery est aussi issue d'une grande famille puisqu'elle a huit frères et soeurs. Leur point commun ? Comme Poppy, qui signifie coquelicot en français, ses soeurs ont des prénoms de fleurs tels que Daisy (marguerite), Rosie (rose) et Lily (lys).