PNL x Netflix : une collab en vue entre les rappeurs et la plateforme de streaming

PNL bientôt sur Netflix !

Sur Twitter, PNL et Netflix ont teasé une collaboration ensemble. Les interprètes de Blanka, A l'ammoniaque ou encore Deux frères, ont en effet posté sur le compte officiel le logo de la plateforme de streaming qui se déroule (au moment du fameux "Toudoum"). Et le compte Twitter de Netflix France a publié au même moment une courte vidéo avec simplement cette inscription : "QLF presents". QLF (Que La Famille), en plus d'être l'un des slogans des rappeurs et le nom de leur label, est aussi le nom de leur marque de vêtements dont le nouveau drop est canon.