PNL : bientôt un nouveau son ? Les rappeurs laissent planer le doute

PNL tease Ladif

Alors que Paris est la première ville du rap au monde grâce à PNL, Nekfeu et Ninho, le duo de rappeurs qui a grandi au au quartier des Tarterêts pourrait bientôt dévoiler un nouveau morceau. N.O.S et Ademo ont en effet posté sur Spotify et sur YouTube un extrait de ce qui pourrait être un son inédit (qu'ils ont depuis supprimé). C'est le compte Twitter Kultur qui a repéré ces publications.

Les interprètes des tubes Deux frères, A l'ammoniaque ou encore Blanka ont ainsi visiblement teasé leur prochain single. Même si aucun des deux frangins qui forment le groupe PNL n'a confirmé (ou démenti d'ailleurs), de nombreux internautes pensent qu'il s'agit là de leur possible nouvelle musique. Le nom de ce supposé titre inédit ? Ladif.

Le titre pourrait sortir dans 1 semaine

Si vous faites partie des fans de PNL, vous avez forcément déjà entendu parler de Ladif. Depuis 2016, ceux qui font partie des artistes les plus écoutés en 2019 sur Spotify ne cessent d'évoquer ce morceau. Et encore avant ces années de teasing, ce terme faisait référence à l'ancien pseudonyme de N.O.S. C'est en se faisant appeler Ladif qu'il avait ainsi publié le projet 365 jours pour percer en 2011.

Les artistes français ont même indiqué dans la description de la vidéo : "Released on : 2020-03-20". En clair, le morceau pourrait sortie vendredi 20 mars, donc dans 1 semaine seulement). Reste à savoir s'il s'agira bien du tant attendu Ladif.