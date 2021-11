Plus belle la vie : Stéphane Hénon (Boher) et Sacha Tarantovich (Irina) un couple heureux et soudé

L'histoire d'amour entre Jean-Paul Boher et Irina Kovaleff dans Plus belle la vie ne s'est peut-être pas terminée de la plus belle des façons (leur mariage avait été annulé car Boher ne pensait qu'à son ex et Léa Nebout), mais la réalité est en revanche nettement plus joyeuse du côté de leurs interprètes.

Sacha Tarantovich comblée avec Stéphane Hénon

A l'instar de nombreux autres acteurs de la série quotidienne de France 3, Stéphane Hénon et Sacha Tarantovich ne se lâchent plus depuis leur rencontre sur les plateaux et vivent aujourd'hui une belle relation. Et si le couple se fait habituellement discret - malgré quelques photos postées à l'occasion sur Instagram, la comédienne a finalement accepté de livrer quelques mots sur cette nouvelle histoire.

Au détour d'un entretien accordé à Fabuk Magazine, Sacha Tarantovich n'a ainsi pas caché son bonheur et sa joie d'être si bien entourée aujourd'hui, "Mon partenaire est également un acteur. Et il me soutient toujours". Elle l'a ensuite précisé, malgré des agendas chargés à cause de leur travail, tous les deux se complètent suffisamment pour pouvoir avancer sereinement, "On se comprend l'un et l'autre sans avoir besoin de se parler. Et nous tentons de passer le moindre de nos temps libres ensembles".

C'est beau l'amour. Et quand on sait que Stéphane Hénon fait tout pour convaincre les scénaristes de ramener Irina à l'écran, les deux stars pourraient bientôt passer encore plus de temps ensemble ! La vie est vraiment belle parfois.